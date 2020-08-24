Астрологи рассказали кому 25 августа стоит «добавить перца» в отношения

Овнам 25 августа стоит набраться терпения. Их ждет беспокойный день, также придется обсудить не совсем приятные вопросы. Астрологи советуют сохранять бодрость духа несмотря на обстоятельства. Вторая половина дня может принести скандалы и ссоры. Неплохой день, чтобы заняться своим здоровьем. Откажитесь от плотного ужина, заменив его, например, овощным салатом.
День обещает быть неплохим, но не распыляйте энергию понапрасну. Сосредоточьтесь на самом главном. Больше всего этот вторник подходит для решения карьерных вопросов. Начальство будет вам доверять, а коллеги — смотреть на вас с пиететом. Безработные представители знака получат шанс найти работу своей мечты.
Вас могут ожидать непредвиденные трудности, готовые выбить вас из колеи. Враги будут ждать возможности нанести удар исподтишка. Друзья и коллеги сегодня могут попросить о помощи. Прежде чем согласиться — оцените свои силы. Чтобы скинуть эмоциональное напряжение — посетите спортзал или на время откажитесь от транспорта. Пешие прогулки восстановят душевную гармонию.
Не огорчайтесь из-за мелочей. Сегодня вас будут стараться задеть или отвлечь от по-настоящему важных дел. День подходит для решения юридических вопросов. Много работы ждет специалистов из сферы продаж. Воздержитесь от экспериментов со внешностью. Сегодня точно не лучший день для похода к парикмахеру. А вот для спокойного отдыха в кругу семьи он подходит как нельзя лучше.
Легкий и позитивный день. Смело можно строить планы и браться за что-то новое. Не исключено появление союзников в профессиональной сфере. Стоит отказаться от серьезных физических нагрузок. Потратить энергию поможет пешая прогулка. Стоит обратить внимание на сигналы организма, возможен небольшой сбой. Неплохой день, чтобы «добавить немного перца» в личную жизнь
Представителям этого знака стоит больше внимания уделять чутью. Оно вас редко подводит, но вы часто заглушаете его, полагаясь только на рационализм. Не стоит с головой окунаться в новые проекты и заводить новые знакомства, они могут не принести пользы. В этот день вероятны денежные поступления. А работа лучше будет продвигаться, если делать ее в одиночку. Неплохой день для мобилизации резервов организма — устройте разгрузочный день или хорошенько пропотейте в спортзале.
Этот день прекрасно подойдет для общения. Весы находят общий язык со всеми. Смело можно заводить разговоры о повышении зарплаты или предлагать свои идеи. Самое время отказаться от общения с людьми, которые не вызывают доверие. Да и вообще навести порядок — дома, на рабочем месте и в голове. Также удачны будут любые эксперименты с внешностью.
Суетной и беспокойный день. Но вы справитесь. Возможны плодотворные переговоры. А если ваше начальство не обращает на вас внимания — сегодня есть шанс добиться похвалы и продемонстрировать свой профессионализм. Вечер лучше всего провести в тишине. Почитайте книгу, посмотрите комедию или устройте себе спа-процедуры.
Будьте решительны. Проявляйте инициативу при знакомстве или в работе. Можно браться за новые проекты и соглашаться на повышение. Безработные представители этого знака смогут найти работу по душе. Хороший день, чтобы побаловать себя. Приготовьте вкусный калорийный ужин или устройте шопинг. Сегодня велик шанс встретить вторую половинку. А если вы не одиноки, то можете порадовать себя и партнера романтическим вечером.
Не самый благоприятный день. Но вы справитесь. Сегодня есть шанс произвести хорошее впечатление на нужных людей. Астрологи рекомендуют наладить мир в семье и забыть про разногласия. Поговорите с близкими, они готовы вас услышать. Не слишком напрягайтесь на работе, велика вероятность появления проблем со здоровьем. Не забывайте соблюдать питьевой режим. Наилучшим способом расслабиться станут водные процедуры.
Откройтесь новому. Пришла пора двигаться вперед. Вам сегодня нужны перемены. Рискуйте, не забывайте, что удача выбирает смелых. При этом постарайтесь не потерять рационализм и критичность мышления. День будет очень переменчив. То все будет валиться из рук, то вас будет захлестывать волна позитива. Сегодня Водолеев будут раздражать их вторые половинки. Постарайтесь не быть предвзяты, иначе не избежать ссор, которые могут привести к расставанию.
Сегодня вам нужно семь раз (а то и больше) отмерять и только потом резать. Обдумывайте каждый шаг. Полагайтесь на опыт и здравый смысл при принятии решений. На первый взгляд позитивные предложения могут хранить кучу подводных камней. Сегодня на представителей этого знака зодиака свалится большой объем работы. Нужно постараться разгрести все до вечера. Во второй половине дня обратите внимание на близких, им нужен ваш совет. Одинокие Рыбы сегодня могут потерять голову от любви. Держите себя в руках.