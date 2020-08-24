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Крестный ход отправляется к епархии из Среднеуральского женского монастыря

24 августа 2020, 08:40
Последователи схимонаха Сергия Романова направляются к епархиальному управлению с протестами, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Как заявили в епархии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросили у силовиков помощи в решении конфликта с опальным схимонахом.

Также сообщается о том, что последователям неясно, по какой причине священник был лишен сана.

В епархии настаивают на том, что отец Сергий незаконно удерживает монастырь с июня 2020 года и должен освободить его. Уже 40 человек покинули обитель по распоряжению митрополита Кирилла.

Напомним, что ранее, отец Сергий был лишён сана за то, что открыто предал анафеме всех, кто верит в коронавирус, а также отрицает обвинения в насилии над подростками, которое прозвучало в фильме Ксении Собчак.

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#Схиигумен Сергий#Епархия#Среднеуральский женский монастырь#Общество
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