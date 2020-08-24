Крестный ход отправляется к епархии из Среднеуральского женского монастыря

Как заявили в епархии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросили у силовиков помощи в решении конфликта с опальным схимонахом.
Также сообщается о том, что последователям неясно, по какой причине священник был лишен сана.
В епархии настаивают на том, что отец Сергий незаконно удерживает монастырь с июня 2020 года и должен освободить его. Уже 40 человек покинули обитель по распоряжению митрополита Кирилла.
Напомним, что ранее, отец Сергий был лишён сана за то, что открыто предал анафеме всех, кто верит в коронавирус, а также отрицает обвинения в насилии над подростками, которое прозвучало в фильме Ксении Собчак.