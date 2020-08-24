Рабочие изумрудного прииска на Урале получили зарплату после объявления о забастовке

Предприятие расположено в свердловском поселке Малышева и занимается добычей изумрудов.
По словам главы пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, проходит доследственная проверка по поводу невыплаты зарплаты на заводе. Информация о задолженности в отличных источниках указана разная: от 27 до 40 миллионов рублей.
391 работник завода не получал заработанные деньги с начала лета. 22 августа сотрудники прииска провели собрание, где было решено начать забастовку 25 августа, спуститься в забой и не выходить, пока деньги не будут выплачены. Как отмечают рабочие, проблемы с выплатой зарплаты начались весной 2020 года. Этому способствовала отставка директора Василевского и пандемия коронавируса.
Корпорация «Ростех», которая сейчас управляет заводом, сообщила, что АО «Мариинский прииск» получит беспроцентный заем 300 миллионов рублей. Эти средства пойдут на выплату задолженности перед работниками и исполнение других обязательств завода. Сотрудники уже начали получать зарплату.
Напомним, что ранее двое работников прииска пытались продать 55 природных изумруда, но были арестованы.