Страховой Дом ВСК предлагает страховую программу для сельхозпроизводителей

Для того чтобы получить страховой полис, сельхозпроизводителям нужно зарегистрироваться на платформе АГРОПЛАТФОРМА.РФ и выбрать необходимый продукт. Здесь же можно рассчитать предварительную стоимость полиса. Для этого при оформлении нужно выбрать типы рисков и сельхозкультуру, которая будет застрахована.