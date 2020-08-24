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Свердловская область вошла в топ регионов по количеству ипотечных кредитов

24 августа 2020, 12:16
Свердловская область стала одним из регионов-лидеров, где жители чаще всего берут ипотеку, сообщают «РИА-Новости».

Лидером среди регионов стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем количество ипотечных кредитов составляет 30 на тысячу человек. Это в среднем в 1,8 раза больше, чем в среднем по России.

Кроме того, в тройку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ, где за год в среднем берется 27,6 кредитами, а также Тюменская область с 27,4 кредитами.

Десятку рейтинга замыкает Пермский край, где на тысячу человек приходится 23,4 кредита.

На 14 место попала Курганская область — 22,7 кредита. 18 место у Свердловской области — 21,7 кредита.

Как показало исследование, самые маленькие ипотечные кредиты берут жители Челябинской области. Средняя сумма не доходит до 1,6 миллиона рублей. В Москве сумма составляет в среднем более 5,1 миллиона рублей, что больше в 3,2 раза, чем в Челябинской области.

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#Свердловская область#Кредит#Исследование#Ипотека#Экономика
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