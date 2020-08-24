Свердловские активисты собрали нужное число подписей за возврат прямых выборов мэра

Сбор подписей стартовал с начала августа. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле полиция неоднократно просила убрать кубы для сбора подписей. Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков получил штраф в размере 20 тысяч рублей за организацию незаконного публичного мероприятия.