Тагильчанина подозревают в убийстве грудного сына из-за отказа есть из бутылочки

По словам источника в полиции, уже идут разбирательства этого преступления.
Накануне вечером подозреваемый кормил сына, который находился в детском кресле, из бутылочки. Ребёнок отбросил ее в сторону, отец пришел в ярость и ударил его по голове несколько раз. При этом, сын упал на пол и вскоре умер.
В Следственном комитете обещали прокомментировать ситуацию позднее.
В пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское" рассказали, что подозреваемый был задержан по горячим следам.
Оперативники незамедлительно организовали розыскные мероприятия и задержали мужчину недалеко от центрального рынка по улице Газетная. При нем был паспорт. Сотрудники полиции не исключают, что подозреваемый, ранее уже судимый, в том числе за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, мог выехать за пределы города и области, сообщили в ведомстве.