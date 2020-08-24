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Тагильчанина подозревают в убийстве грудного сына из-за отказа есть из бутылочки

24 августа 2020, 14:28
36-летнего жителя Нижнего Тагила подозревают в убийстве ребёнка за то, что он отказался есть из бутылочки, сообщает «Комсомольская правда».

По словам источника в полиции, уже идут разбирательства этого преступления.

Накануне вечером подозреваемый кормил сына, который находился в детском кресле, из бутылочки. Ребёнок отбросил ее в сторону, отец пришел в ярость и ударил его по голове несколько раз. При этом, сын упал на пол и вскоре умер.

В Следственном комитете обещали прокомментировать ситуацию позднее.

В пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское" рассказали, что подозреваемый был задержан по горячим следам.

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Оперативники незамедлительно организовали розыскные мероприятия и задержали мужчину недалеко от центрального рынка по улице Газетная. При нем был паспорт. Сотрудники полиции не исключают, что подозреваемый, ранее уже судимый, в том числе за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, мог выехать за пределы города и области, сообщили в ведомстве.

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