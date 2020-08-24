Тагильчанина подозревают в убийстве грудного сына из-за отказа есть из бутылочки

Оперативники незамедлительно организовали розыскные мероприятия и задержали мужчину недалеко от центрального рынка по улице Газетная. При нем был паспорт. Сотрудники полиции не исключают, что подозреваемый, ранее уже судимый, в том числе за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, мог выехать за пределы города и области, сообщили в ведомстве.