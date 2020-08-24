Трое азербайджанцев вырубили под Нижним Тагилом сосны на 5,5 миллионов рублей

Трое мужчин вырубали лес под Нижним Тагилом недалеко от Серовского тракта. Полицейские поймали злоумышленников споличным в конце июля 2019 года. На месте преступления была изъята вся добыча и конфискованы инструменты. Всего мужчины вырубили больше 200 кубометров леса, причиненный ущерб был оценен на 5,5 миллионов рублей.