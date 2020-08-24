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В Нижнем Тагиле пенсионерка скончалась после укуса клеща

24 августа 2020, 13:49
75-летняя пенсионерка не получила достаточное количество иммуноглобулина после укуса клеща и скончалась, сообщает «Новый день».

По словам замруководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, сейчас идет разбор данного случая комиссией. Причиной могло стать не только неправильное количество введенного лекарства, но и позднее обращение, возраст и сопутствующие заболевания женщины.

В этом году из-за пандемии количество пациентов после укусов клещей было меньше, чем обычно, так как у некоторых был выявлен коронавирус и их отправляли на лечение в другие учреждения.

По словам заведующей неврологическим отделением больницы Марины Топорковой, ежегодно происходят случаи тяжелого заболевания, после которого пациенты находятся на диспансерном учете. Почти все заболевшие не привиты от укусов клеща.

Напомним, что сезон клещей еще не закончен, сейчас с укусами часто обращаются грибники.

Свердловская область оказалась в лидерах по заболеваемости клещевым энцефалитом
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#Инфекция#Клещ#Нижний Тагил#Здоровье
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