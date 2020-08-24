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В Свердловской области «заминировали» четыре электростанции

24 августа 2020, 18:41
В офис свердловского филиала крупного владельца группы ТЭЦ поступило сообщение о минировании. Все ТЭЦ области были эвакуированы, сообщает Znak.

Сообщение поступило в адрес ПАО «Т-ПЛЮС», которому принадлежит четыре объекта электроснабжения данного типа — Ново-Свердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ и Первоуральская ТЭЦ и ТЭЦ Академическая. Эвакуировали все, так как сообщавший о минировании не сообщил на какой именно электростанции заложен заряд.

Все объекты были проверены сотрудниками МЧС, подъезды к объектам были перегорожены силами сотрудников ГИБДД.

Подписчики группы «Инцидент | Первоуральск» сообщают, что на Первоуральскую ТЭЦ были введены силы национальной гвардии, с автоматами и служебными собаками.

Недавно в Свердловской области поступало сообщение о минировании судов и больниц.

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Также неизвестные в августе «минировали» поезда и самолёты.

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