После очереди у общежития УрФУ изменил процедуру выдачи документов для заселения

В вузе пояснили, что время работы площадок, на которых выдают документы, будет увеличено. Площадки будут работать с 9.00 до 17.00. Также на них будет работать больше сотрудников и волонтеров. О графике, когда можно приходить за документами, студентом сообщат руководители советов студкорпусов.