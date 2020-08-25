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После очереди у общежития УрФУ изменил процедуру выдачи документов для заселения

25 августа 2020, 22:22
В УрФУ изменят подход к приему документов после столпотворения студентов у общежития, пишет «Уральский меридиан».

В вузе пояснили, что время работы площадок, на которых выдают документы, будет увеличено. Площадки будут работать с 9.00 до 17.00. Также на них будет работать больше сотрудников и волонтеров. О графике, когда можно приходить за документами, студентом сообщат руководители советов студкорпусов.

Сегодня студенты, ранее приехавшее на обучение из других стран, сегодня выстроились в очередь, чтобы получить документы для заселения в общежитие. В общей сложности документы должны получить более 1,2 тысячи человек. Во время пандемии эти студенты не выезжали за пределы России.

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