Руководитель «Коляда-театра» в Екатеринбурге заявил о бессрочной голодовке

Причиной этого является отказ властей открывать театры в области. Драматург отмечает, что уже почти все учреждения открыты, кроме театров и кинотеатров, хотя есть возможность рассадить людей на безопасное расстояние друг от друга.
«Коляда театр» является частным учреждением и не получает помощи от государства. Почти полгода 65 человек, которые работают в театре не получают зарплату. Также нечем оплачивать коммунальные платежи.
По словам Коляды, послаблением режима изоляции у тетра появился небольшой заработок, артисты дают спектакли в парке Маяковского, однако это ситуацию не спасает. За три дня удаётся заработать по тысяче рублей на человека.
Если к концу недели ситуация не изменится, вся труппа вместе с руководителем обещают выйти на улицу перед театром и объявить сухую бессрочную голодовку. Людям нечем кормить семьи.
Напомним, что ранее Коляда взял кредит на выплату зарплаты актерам.