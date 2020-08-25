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Руководитель «Коляда-театра» в Екатеринбурге заявил о бессрочной голодовке

25 августа 2020, 16:33
Драматург и писатель из Екатеринбурга Николай Коляда вместе с труппой театра собирается объявить сухую бессрочную голодовку, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».

Причиной этого является отказ властей открывать театры в области. Драматург отмечает, что уже почти все учреждения открыты, кроме театров и кинотеатров, хотя есть возможность рассадить людей на безопасное расстояние друг от друга.

«Коляда театр» является частным учреждением и не получает помощи от государства. Почти полгода 65 человек, которые работают в театре не получают зарплату. Также нечем оплачивать коммунальные платежи.

По словам Коляды, послаблением режима изоляции у тетра появился небольшой заработок, артисты дают спектакли в парке Маяковского, однако это ситуацию не спасает. За три дня удаётся заработать по тысяче рублей на человека.

Если к концу недели ситуация не изменится, вся труппа вместе с руководителем обещают выйти на улицу перед театром и объявить сухую бессрочную голодовку. Людям нечем кормить семьи.

Напомним, что ранее Коляда взял кредит на выплату зарплаты актерам.

Николай Коляда рассказал в прямом эфире, как выживает его театр в условиях пандемии
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