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Свердловской области за сутки выявлено 116 случаев COVID-19

25 августа 2020, 12:49
В Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 116 человек, сообщает оперативный штаб региона.

На Екатеринбург приходится 36 случаев. Остальные заболевшие являются жителями 20 муниципалитетов, в том числе и Нижнего Тагила.

В общей сложности за время пандемии инфекцией заразились 24 598 человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 86 пациентов. В общей сложности число выздоровевших составляет 19 626 человек.

Состояние 86 пациентов расценивается как тяжелое, из них 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 273 человека находятся в состоянии средней тяжести.

В России за прошедшие сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 966 189 человек. При этом 779 747 из них выздоровели, еще 16 568 скончались.

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#Заболевшие#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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