Тагильскому танку «Армата» начали искать замену

По словам замначальника Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) Евгения Губанова, «Армата» будет эффективной в бою ещё лет 20.
На смену ей должен прийти танк с двухзвенной сочлененной конструкцией. Экипаж будет находиться в бронированной капсуле, а в необитаемой башне будет находиться электротермохимическая пушка с автоматом.
Второе звено танка будет оснащено многотопливным газотурбинным двигателем на 3000 лошадиных сил, также там будут находиться дроны для охраны и поиска мин.
Напомним, что на форуме «Армия-2020» было получено разрешение на поставку танка «Армата» за рубеж.