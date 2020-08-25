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Тагильскому танку «Армата» начали искать замену

25 августа 2020, 09:50
Министерство обороны создало концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен заменить танк Т-14 «Армата», сообщает URA.RU

По словам замначальника Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) Евгения Губанова, «Армата» будет эффективной в бою ещё лет 20.

На смену ей должен прийти танк с двухзвенной сочлененной конструкцией. Экипаж будет находиться в бронированной капсуле, а в необитаемой башне будет находиться электротермохимическая пушка с автоматом.

Второе звено танка будет оснащено многотопливным газотурбинным двигателем на 3000 лошадиных сил, также там будут находиться дроны для охраны и поиска мин.

Напомним, что на форуме «Армия-2020» было получено разрешение на поставку танка «Армата» за рубеж.

Тагильский танк «Армата» разрешили поставлять за рубеж
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#Танк#Уралвагонзавод#Испытания#Нижний Тагил#Министерство обороны#Общество
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