В Екатеринбурге завершилось банкротство автодилера Peugeot и Citroen

Posted 25 августа 2020, 09:04
Published 25 августа 2020, 09:04
Modified 29 ноября, 17:33
Updated 29 ноября, 17:33
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил менее 30% требований кредиторов на сумму 387 миллионов рублей.
«Уралфрансавто» была признана банкротом в марте 2016 года. Компания реализовала автомобили Peugeot и Citroen.
Владельцы компании Александр Иванской и Григорий Балакин основали центр ещё в 90-е годы, они тоже признаны банкротами.
Напомним, что экс-депутат Госдумы Валерий Язев задолжал более полутора миллиардов рублей и признан банкротом.