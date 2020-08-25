tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2020, 09:04

Published 25 августа 2020, 09:04

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

В Екатеринбурге завершилось банкротство автодилера Peugeot и Citroen

25 августа 2020, 09:04
Завершено дело о банкротстве старейшего автодилера Екатеринбурга, компании «Уралфрансавто», сообщает ИА «Новый день».

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил менее 30% требований кредиторов на сумму 387 миллионов рублей.

«Уралфрансавто» была признана банкротом в марте 2016 года. Компания реализовала автомобили Peugeot и Citroen.

Владельцы компании Александр Иванской и Григорий Балакин основали центр ещё в 90-е годы, они тоже признаны банкротами.

Напомним, что экс-депутат Госдумы Валерий Язев задолжал более полутора миллиардов рублей и признан банкротом.

#Евгения Сафина#Экономика#Новости УрФО#Автомобиль#Банкротство#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика