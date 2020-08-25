В Нижнем Тагиле открыли площадь на улице Зари после капитального ремонта

Это лишь малая часть того, что реализуется сейчас в Нижнем Тагиле. В этом году будут сданы в эксплуатацию еще три общественные территории: многофункциональная спортивная площадка в Девятом поселке, парк Победы и экопарк в микрорайоне «Муринские пруды,сказал мэр Владислав Пинаев.