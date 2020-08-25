В Приангарье горячее питание для младших школьников будет бесплатным

Отмечается, что в региональном правительстве уже согласовали план по решению проблем с пищеблоками. В 2021 году в школах, которые не получили положительное заключение Роспотребнадзора, отремонтируют или построят новые пищеблоки, соответствующие нужным требованиям. Известно, что в деревнях для школ произведут закупку модульных или мобильных школьных столовых. В предстоящие три года на эти цели пустят около 1,5 миллиардов рублей.