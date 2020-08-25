В сети появилось видео трех ДТП с пешеходами в Нижнем Тагиле

Третье происшествие на видео произошло 24 августа на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского. Пешеход пытался перебежать дорогу не по пешеходному переходу, а недалеко от него между машин. Первые две полосы от трамвайных путей были заняты автомобилями, а третья была пустая. По последней как раз двигался автомобиль, под колеса которого угодил пешеход.