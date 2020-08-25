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В сети появилось видео трех ДТП с пешеходами в Нижнем Тагиле

25 августа 2020, 12:34
Фото: 1mediainvest.ru
Камеры «Сетей Тагила» зафиксировали три дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Ролик размещен на YouTube-канале «С Тагила».

Первая авария на видео произошла утром 20 августа на перекрестке проспекта Уральского и улицы Удовенко. Девушка шла по пешеходному переходу. В тот момент, когда она переходила дорогу, загорелся зеленый свет, позволяющий водителям начать движение. Автомобиль у края дороги начал движение, а девушка не успела перейти дорогу. В результате машина наехала ей на ногу. Девушка в результате происшествия получила перелом ноги.

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Вторая авария произошла 17 августа вечером на перекрестке улиц Красноармейская и Космонавтов. На видео пешеход переходит дорогу по переходу. Неожиданно один из автомобилей начинает движение и сбивает пешехода.

Третье происшествие на видео произошло 24 августа на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского. Пешеход пытался перебежать дорогу не по пешеходному переходу, а недалеко от него между машин. Первые две полосы от трамвайных путей были заняты автомобилями, а третья была пустая. По последней как раз двигался автомобиль, под колеса которого угодил пешеход.

Напомним, 19 августа под колеса автомобиля попал еще один пешеход. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел на улице Балакинская.

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