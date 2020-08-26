TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

НТТС заплатит за ремонт кровли котельной на Черноисточинском шоссе 1,3 млн рублей

26 августа 2020, 05:08
Фото: pixabay.com
Работы по ремонту кровли здания главного корпуса котельной, расположенной в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе, обойдутся в 1,3 миллиона рублей.

Заказчиком работ выступил НТ МУП «НТТС». Согласно контрактной документации, исполнителем стало ООО «Уралспецмонтаж».

По условиям технического задания, требуется выполнить работы по ремонту кирпичной кладки стен и замене кровельного покрытия лестничной клетки здания, заменить деревянный оконный блок, а также отремонтировать кровлю в местах примыкания к лестничной клетке.

Все работы должны быть завершены до 31 декабря текущего года.

Ранее МУП «НТТС» искал подрядчика для выполнения работ по ремонту трубопровода теплосетей. Общая стоимость контракта составила три миллиона рублей. Основной задачей подрядчика является выполнение работ по ремонту поврежденных участков трубопроводов тепловых сетей бесканальной, канальной, подвальной прокладки, а также в тепловых камерах.

МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ищет подрядчика для ремонта трубопроводов
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле на Вагонке восстановили движение трамваев после ремонта коллектораВ Нижнем Тагиле открытие моста на проспекте Мира после ремонта отложили на 1,5 месяцаВ Нижнем Тагиле открыли площадь на улице Зари после капитального ремонта
#Ремонт#Черноисточинское шоссе#Нижний Тагил#Кровля#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14