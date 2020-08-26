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Отца Иоанна из Екатеринбура направили служить за границу

26 августа 2020, 14:32
Синод РПЦ принял решение о переводе екатеринбургского священника Иоанна (Никулина) в Польшу, сообщает Екатеринбургская епархия.

По словам пресс-секретаря епархии Анжелы Тамбовой, такое решение связано с семейными обстоятельствами священника, там живут его престарелые родители. Он будет служить в одном из двух десятков местных храмов.

Иоанн Никулин является кандидатом богословия, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, редактором «Вестника семинарии».

Напомним, что ранее синодом было принято решение о переводе епископа Невьянского и Нижнетагильского Евгения (Кульберга) на должность викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве.

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