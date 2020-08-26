Отца Иоанна из Екатеринбура направили служить за границу

По словам пресс-секретаря епархии Анжелы Тамбовой, такое решение связано с семейными обстоятельствами священника, там живут его престарелые родители. Он будет служить в одном из двух десятков местных храмов.
Иоанн Никулин является кандидатом богословия, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, редактором «Вестника семинарии».
Напомним, что ранее синодом было принято решение о переводе епископа Невьянского и Нижнетагильского Евгения (Кульберга) на должность викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве.