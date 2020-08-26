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Ставки на киберспорт вышли на пик популярности во время пандемии

27 августа 2020, 01:08
Пандемия коронавируса вынудила миллионы людей изменить свой образ жизни и на какое-то время стать затворниками.

При этом желание людей жить активной жизнью никуда не делось: чтобы самоизоляция не превратилась в тюремное заключение, каждый стал искать способы развлечься. Кто-то начал проходить различные образовательные курсы, кому-то удалось сохранить работу на удаленной основе, а кто-то полностью перестроил свой бизнес под новые условия рынка.

Одной из сфер, которая ощутила на себе серьёзное влияние пандемии, стал спорт. Все мероприятия - и развлекательные, и спортивные - оказались под запретом, поэтому во всем мире у любителей спорта наступил кризис. И настоящим спасением для людей, которые с азартом следят за спортивными поединками, стал киберспорт. Миллионы болельщиков, оказавшись без привычных чувств - переживания, триумфа, огорчения, смогли вновь эмоционально зарядиться.

Все внимание любителей спортивных ставок стало приковано к многочисленным геймерам. И благодаря российской системе защиты от ненадёжных букмекеров, эти люди могли заниматься любимым делом в режиме онлайн - на сайтах букмекеров. Чем же так выгодно стало пользоваться БК Ггбет?

  • Безопасность. Защита денег - одно из основных переживаний клиентов букмекерских контор. Наличие лицензии и регистрации в СРО и ЦУПИС делает ставки в ггбет гарантированно защищенными, то есть в случае выигрыша человек действительно получит свои деньги, а не окажется с виртуальными средствами без шансов получить их на руки.
  • Снова безопасность. Возможность беттинга в режиме онлайн защищает клиентов БК ggbet от появления в местах массового скопления людей. Не нужно идти в контору, стоять в очереди и пересекаться с незнакомцами, которые могут оказаться носителями коронавируса. Даже пополнение счёта можно сделать дистанционно - с карт различных банков, телефонного счёта или интернет-денег.
  • Бонусы и акции. Заботливые букмекеры всегда поддерживают своих клиентов - придумывают какие-то призы, приветственные бонусы и так далее. Это говорит о том, что компания не только хочет брать, но и готова отдавать.
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Источник: ггбет.рф

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#Спорт
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