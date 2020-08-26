Ставки на киберспорт вышли на пик популярности во время пандемии

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Снова безопасность. Возможность беттинга в режиме онлайн защищает клиентов БК ggbet от появления в местах массового скопления людей. Не нужно идти в контору, стоять в очереди и пересекаться с незнакомцами, которые могут оказаться носителями коронавируса. Даже пополнение счёта можно сделать дистанционно - с карт различных банков, телефонного счёта или интернет-денег.

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