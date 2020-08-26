Тагильским подросткам запретили посещать кальянные

Согласно постановлению, нахождение детей в таких местах может причинить вред их здоровью и развитию. Так, запрещается посещать объекты, предназначенные для реализации и употребления не только табачной продукции, но и электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, кальянов, вейпов и электронных сигарет.
Согласно статье 39 КоАП региона, за такое правонарушение предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей, а на юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.
Кроме того, постановлением расширен список мест, куда дети могут ходить без сопровождения взрослых в ночное время — это автодороги, автозаправки, автомойки, гаражные комплексы, водные объекты, а также образовательные учреждения, культуры и спорта, здравоохранения.