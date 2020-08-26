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Тагильским подросткам запретили посещать кальянные

26 августа 2020, 17:32
В Нижнем Тагиле подросткам до 18 лет запретили посещать кальянные. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Согласно постановлению, нахождение детей в таких местах может причинить вред их здоровью и развитию. Так, запрещается посещать объекты, предназначенные для реализации и употребления не только табачной продукции, но и электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, кальянов, вейпов и электронных сигарет.

Согласно статье 39 КоАП региона, за такое правонарушение предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей, а на юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

Кроме того, постановлением расширен список мест, куда дети могут ходить без сопровождения взрослых в ночное время — это автодороги, автозаправки, автомойки, гаражные комплексы, водные объекты, а также образовательные учреждения, культуры и спорта, здравоохранения.

#Подростки#Кальян#Нижний Тагил#Общество
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