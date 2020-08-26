TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Свердловской области коронавирус выявлен еще у 122 человек

26 августа 2020, 12:34
В Свердловской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена еще у 122 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге. Там коронавирус выявлен у 50 человек. остальные заболевшие являются жителями 19 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила.

В общей сложности за время пандемии инфекция была выявлена у 24 720 человек.

За сутки также было подтверждено 12 летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 432 свердловчан.

Количество выписанных пациентов за сутки составляет 60 человек. Всего выздоровело 19 686 пациентов.

На данный момент 99 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 44 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 270 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

В России за прошедшие сутки подтверждено 4 676 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших составляет 970 865 человек, из них 786 150 выздоровели, еще 16 683 скончались.

Материалы по теме
В Новоуральске рассказали о вспышке коронавируса на электрохимическом комбинатеНазвана дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Свердловской области«Уральские пельмени» сняли мультфильм о коронавирусе и смертной казни
#Заболевшие#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14