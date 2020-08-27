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Благоустройство территорий 18 домов в Нижнем Тагиле завершится к концу осени

27 августа 2020, 22:00
К концу осени завершится благоустройство придомовых территории 18 домов в Ленинском районе Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба мэрии.

На внутридомовой территории на улицах Ермака и Лебяжинская оформлена «парковая зона», идет работа по благоустройству двух детских площадок и спортивной площадки. По окончанию работ количество парковочных мест будет увеличено на 50%.

На придомовой территории девяти домов в районе улиц Верхняя Черепанова и Выйская идет установка тренажеров, площадки для баскетбола и волейбола, игровых зон для школьников и для детей помладше. Также там появится место для выгула собак.

Сегодня объекты посетил глава города Владислав Пинаев. По его словам, решение проблем благоустройства требует комплексного подхода, поэтому в городе реконструируют не отдельные дворы, а целые микрорайоны.

Хочу подчеркнуть, что можно увеличить число таких объектов, но инициатива должна исходить от горожан. Подготовить проект, проголосовать за инициативу и включиться в национальную программу по силам нашим активным гражданам, сказал мэр.

Реконструкция дворов проходит в рамках национальной программы «Жилье и городская среда».

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