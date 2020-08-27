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Экс-депутата омского Заксобрания оставили в особой колонии в Нижнем Тагиле

27 августа 2020, 17:34
Тагилстроевский суд Нижнего Тагила прекратил производство о смягчении наказания бывшему депутату Законодательного собрания Омской области Хабулды Шушубаева, сообщает «Город.55».

Согласно материалам суда, заседание прошло 21 августа 2020 года. Шушубаев просил о замене неотбытого срока на более мягкое наказание. На данный момент он находится в специальной колонии № 13 в Нижнем Тагиле для бывших сотрудников силовых ведомств, так как ранее он служил в полиции.

Напомним, в 2018 году Шушубаев был признан виновным в растрате, которую ему доверили дольщики. Будучи руководителем ООО «РоКАС» он привлек средства более 300 человек на строительство домов в Ясной поляне. Из этих средств на собственные нужды он потратил более 50 миллионов рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле суд отказался заменять неотбытое наказание на более мягкое члену «банды Карлика».

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#Наказание#Суд#Нижний Тагил#Общество
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