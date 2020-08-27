Нижнетагильский перинатальный центр отпраздновал 10-летний юбилей

Открытие состоялось согласно приказу администрации Нижнего Тагила за номером 248-П. Центр появился на набережной рядом с Демидовской городской больницей.
В 2010 году завершилась полная реконструкция центра, продлившаяся три года.
В перинатальном центре установлено современное немецкое оборудование, позволяющее выхаживать даже недоношенных детей весом от полкилограмма. Центр принимает до четырех тысяч пациенток в год. Кладут для лечения и родов не только жительниц Нижнего Тагила, центр обеспечивает медицинской помощью жительниц всего Горноуральского заводского округа.
В связи с пандемией коронавируса в перинатальном центре принимаются все необходимые меры безопасности. Операции проводятся только в срочном порядке, а плановые приемы пациенток отменены.