Нижнетагильский перинатальный центр отпраздновал 10-летний юбилей

В перинатальном центре установлено современное немецкое оборудование, позволяющее выхаживать даже недоношенных детей весом от полкилограмма. Центр принимает до четырех тысяч пациенток в год. Кладут для лечения и родов не только жительниц Нижнего Тагила, центр обеспечивает медицинской помощью жительниц всего Горноуральского заводского округа.