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Прокуратура начала проверку после задымления на шахте тагильского ВГОКа

27 августа 2020, 12:01
Прокуратура в Кушве организовала проверку соблюдения требований об охране труда и трудовых прав работников в связи с задымлением шахты, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура города Кушвы проведет проверку по поводу задымления на шахте, которое произошло 27 августа в стволе шахты «Южная-2».

Происшествие случилось около 8 утра на отметке минус 480 метров, были эвакуированы 175 горняков. Никто не пострадал.

Сейчас на месте работают спасатели и пожарные. На данный момент задымление устранено, загазованность отсутствует.

По результатам проверки при необходимости планируется провести меры прокурорского реагирования.

Напомним, что шахтеры уральского предприятия «Мариинский прииск» заявили о том, что собираются объявить забастовку из-за того, что им больше двух месяцев не выплачивают зарплату.

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#Задымление#Прокуратура#Свердловская область#Шахтеры#Вгок#Нижний Тагил#Происшествия
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