Свердловские регоператоры по обращению с ТКО получат «коронавирусную» поддержку

По словам главы регионального Министерства ЖКХ Николая Смирнова, 73 миллиона рублей им уже направлено.
Данная поддержка связана с убытками, которые понесли предприятия из-за пандемии коронавируса.
Как отмечает министр, режим самоизоляции значительно повлиял на количество вывозимого мусора. Было увеличено количество спецтехники и специалистов, в связи с чем компании понесли убытки.
В течении ближайших двух месяцев планируется выделить оставшуюся сумму на поддержку операторов по обращению с ТКО Свердловской области.
Напомним, что в Нижнем Тагиле договор с региональным оператором на вывоз ТКО заключило 1781 юридическое лицо.