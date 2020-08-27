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В Нижнем Тагиле пятый юбилейный фестиваль рыжих пройдет в новом формате

27 августа 2020, 14:28
13 сентября в Нижнем Тагиле проведут пятый юбилейный Фестиваль рыжих в режиме online, сообщает Центр развития туризма города Нижний Тагил.

Приглашаются все желающие принять участие в конкурсах.

С 25 августа по 9 сентября пройдет фотопарад рыжих в таких номинациях как «Самое яркое воспоминание», «Рыжий ребёнок», «Рыжий косплей», «Король и Королева» и «Рыжий питомец».

Победители будут объявлены в прямом эфире.

Культурная программа Фестиваля предусматривает выступление кавер-группы «КонтраБанда», которая исполняет все песни вживую.

Итоги фестиваля будут объявлены 13 сентября в баре «Гора».

Онлайн-фестиваль пройдёт с 15:00 до 17:00 в социальных сетях Центра развития туризма.

Напомним, что Фестиваль рыжих, проводимый в Нижнем Тагиле, победил в открытом конкурсе событийных мероприятий.

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#Фестиваль рыжих#Нижний Тагил#Свободное время
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