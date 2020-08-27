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В Нижнем Тагиле в школе № 85 строители приступили к чистовой отделке

27 августа 2020, 22:36
В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт школы № 85. Строители уже приступили к чистовой отделке, сообщает «Тагильский рабочий».

В рамках капремонта здания улучшили системы освещения и вентиляции. Строители приступили к поклейке и покраске обоев, облицовке стен плиткой. В здании установили окна по новым стандартам — с фрамугами.

В каждом классе свой дизайн. Цвета в интерьере подобраны в зависимости от возраста детей — чем старше, тем темнее цвета. В классах планируют установить обычные и интерактивные доски. В переходе между основным зданием и столовой укрепили фундамент, прорубили окна.

Школа 1955 года постройки была в плохом состоянии, капитальных ремонтов никогда не проводили, рассказала директор учебного заведения Яна Поддубная.

В следующем году в планах отремонтировать школы № 23 и 24. По словам мэра Владислава Пинаева, проекты подготовлены, они прошли государственную экспертизу, поэтому приступить к их реализации можно будет сразу, как поступят средства.

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