TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле выберут лучшую собаку-защитника

27 августа 2020, 10:16
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат Росиийской Кинологической Федерации по дисциплине Большой Русский Ринг, сообщили TagilCity.ru в СОО «Нижнетагильский клуб служебного собаководства».

По словам организаторов мероприятия, чемпионат проводится в два этапа. В каждом из них соревнуются спортсмены с собаками. В одной группе находятся новички, а во второй — спортсмены с высокой квалификацией и прошедшие квалификацию.

Для новичков даются более простые задания. Собаки при этом ходят на поводке. Для тех, кто уже получил квалификацию, задания более сложные. Животные при этом ходят без поводка.

В ходе чемпионата хозяевам предстоит показать, насколько хорошо их слушается собака, а также насколько она хороша в борьбе с одним, двумя и тремя фигурантами.

Победители в группе прошедших квалификацию спортсменов становятся Чемпионами РКФ по дисциплине Большой Русский Ринг. Собака, которая дважды получит такой титул, считается чемпионом России по рабочим качествам.

В нашем городе есть единственная такая собака. Это собака породы малинуа, воспитанием и подготовкой которой занималась спортсмен и судья по рабочим качествам — Наталья Бузина. Второй Чемпион РФ по рабочим качествам находится в городе Березники Пермского края, рассказывают организаторы.

Мероприятие запланировано на 5 сентября в 9.30. Оно будет проходить на территории стадиона «Юпитер».

Ранее в Екатеринбурге десятки велосипедистов и бегунов с собаками устроили ночные соревнования.

Материалы по теме
В Екатеринбурге десятки велосипедистов и бегунов с собаками устроили соревнования
#Собаки#Чемпионат#Соревнования#Животные#Нижний Тагил#Эксклюзив#Спорт
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14