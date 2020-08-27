В офисное здание Екатеринбурга пришел мужчина с гранатой и требовал зарплату

Строитель, приехал в Екатеринбург на заработки, сам из Москвы. Утверждает, что с марта не выплачивается заработная плата, накопилось 400 тысяч рублей. Мужчина был задержан сотрудниками восьмого отдела полиции. У мужчины была изъята осколочная граната Ф-1. Всю информацию изучит и проверит ОВД, говорит начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.