TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В офисное здание Екатеринбурга пришел мужчина с гранатой и требовал зарплату

27 августа 2020, 17:23
В Екатеринбурге эвакуировали административное здание на Гурзуфской. В помещение пришел мужчина с требованием выплатить 400 тысяч долга по зарплате. В качестве аргумента мужчина взял с собой гранату Ф-1, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, в помещении располагается много организаций. В результате происшествия было эвакуировано около 50 человек.

Строитель, приехал в Екатеринбург на заработки, сам из Москвы. Утверждает, что с марта не выплачивается заработная плата, накопилось 400 тысяч рублей. Мужчина был задержан сотрудниками восьмого отдела полиции. У мужчины была изъята осколочная граната Ф-1. Всю информацию изучит и проверит ОВД, говорит начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Недавно в Нижнем Тагиле двое нетрезвых мужчин оставили на капоте автомобиля гранату.

Материалы по теме
На автовокзале в Екатеринбурге задержали школьника с противопехотной гранатойВ Нижнем Тагиле у железной дороги найден артиллерийский снарядВ Серове двум местным жителям грозит до пяти лет лишения свободы за шутку с гранатой
#Екатеринбург#Офис#Офисное здание#Мужчина#Эвакуация#Долг#Граната#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14