В прокуратуре рассказали какое наказание ждет НТМК за загрязнение Верхнего Прудка

В адрес операционного директора АО ЕВРАЗ-НТМК вынесено представление об устранении нарушений, требование исключить в дальнейшем подобные нарушения, привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Также в отношении юридического лица и должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. Первое по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). Наказание для юридических лиц по данной статье предусматривает штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей. Вторая статья — 8.46 КоАП (Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений). Она предусматривает наказание для должностных лиц от пяти до 20 тысяч рублей. Также должностным лицам предприятия, допустившим нарушение закона, объявлены предостережения.