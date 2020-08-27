В Свердловской области изменены правила тестирования на COVID-19

В первую очередь будут тестировать врачей, которые работают с больными и имеют признаки заболевания, а также лиц, которые имели контакт с зараженными, людей с диагнозом «внебольничная пневмония». Прибывшие на Родину граждане, имеющие симптомы, также попадают под эту категорию.
Под приоритет второго уровня попадают лица с запланированной госпитализацией, люди старше 65 лет с признаками заболевания, а также все медики из «красной зоны».
Напомним, что в уральском детском временном приюте произошла массовая вспышка коронавируса, заболели 34 человека, 20 из них дети.