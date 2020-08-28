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«Дети не могут уснуть». Тагильчане жалуются на громкий шум с НТМК

28 августа 2020, 18:44
Фото: 1Mediainvest.ru
Жители Тагилстроя, Красного Камня и Выи в Нижнем Тагиле с 22.00 начали жаловаться на гул и грохот, доносящийся, предположительно, с ЕВРАЗ НТМК.

По словам горожан, звук слышно уже пару часов.

Житель Красного Камня сообщил, что не может уложить спать ребенка. Окна открыты из-за теплой погоды.

Многие люди устали и хотят после работы отдохнуть, но и тут не дают, жалуется работница железнодорожной станции Смычка.

Тагильчане предполагают, что на НТМК проводятся пуско-наладочные работы. Днем над заводом был виден столб оранжевого дыма.

27 августа был опубликован отчет УГМС, в котором было зафиксировано повышенное количество вредных веществ в городском воздухе. В мае и июне уровень загрязнения был признан повышенным. Больше всего превышен показатель этилбензола, индекс которого оказался равен 3,3 ПДК. Этилбензол способен вызывать сонливость, усталость и головные боли. Одним из источников выбросов вещества является ЕВРАЗ-НТМК. За 2018 год этилбензола было выброшенл 57 килограммов.

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#Шум#НТМК#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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