Голосовой бот — современный помощник для работы с клиентами

В случаях, когда сотрудники компании не могут обработать поступившее число обращений, для руководителя необходимо решить вопрос как можно оперативнее. Ведь из-за постоянного ожидания клиенты могут просто уйти к конкуренту, где процесс налажен быстрее. Для решения этой проблемы можно нанять еще сотрудников, однако тогда увеличатся затраты на бизнес. Помимо этого, каждого нового сотрудника нужно будет обучить. В данном случае все-таки стоит задуматься о внедрении в бизнес голосового бота.