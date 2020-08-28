Голосовой бот — современный помощник для работы с клиентами

Голосовой бот представляет интерес для предпринимателей. Причем сфера обслуживания клиентов может быть абсолютно разной от фитнес-центров до страховых компаний. Голосовой бот RoboVoice позволяет ускорить обслуживание клиентов для наиболее быстрой обработки телефонных звонков. Сервис может стать настоящим спасением, если сотрудники call-центра не справляются с наплывом звонков. Подобные технологии используют крупнейшие компании в России и за рубежом.
Преимущества использования голосового бота
Многие помнят робоголос в телефонной трубке. С развитием современных технологий эта сторона вопроса изменилась. Боты теперь способны разговаривать приятным человеческим голосом. Робот может определить, что требуется клиенту, а если конкретный случай не подпадает под стандартный, он переключит звонившего на специалиста. Кроме того, при использовании голосового бота возможна его настройка на контакт с определённой группой клиентов. Для этого можно задать различные сценарии разговора.
Реальная экономия
В случаях, когда сотрудники компании не могут обработать поступившее число обращений, для руководителя необходимо решить вопрос как можно оперативнее. Ведь из-за постоянного ожидания клиенты могут просто уйти к конкуренту, где процесс налажен быстрее. Для решения этой проблемы можно нанять еще сотрудников, однако тогда увеличатся затраты на бизнес. Помимо этого, каждого нового сотрудника нужно будет обучить. В данном случае все-таки стоит задуматься о внедрении в бизнес голосового бота.
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