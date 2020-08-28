TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Голосовой бот — современный помощник для работы с клиентами

28 августа 2020, 23:07
В современном мире активно растет преимущество роботизированных систем. Они довольно сильно помогают человеку, в частности и в бизнес-пространстве Наибольшее распространение получили голосовые боты.

Голосовой бот представляет интерес для предпринимателей. Причем сфера обслуживания клиентов может быть абсолютно разной от фитнес-центров до страховых компаний. Голосовой бот RoboVoice позволяет ускорить обслуживание клиентов для наиболее быстрой обработки телефонных звонков. Сервис может стать настоящим спасением, если сотрудники call-центра не справляются с наплывом звонков. Подобные технологии используют крупнейшие компании в России и за рубежом.

Преимущества использования голосового бота

  • Без чувств. Среди преимуществ внедрения голосового бота в работу можно отметить отсутствие человеческого фактора. Иными словами, голосовой бот не чувствует усталости, не забывает важную информацию, не подвергается перепадам настроения. Бот совершает за минуту несколько тысяч звонков, ему не нужен перерыв на обед или сон.
  • Без ошибок. Исключая фактор усталости, мы автоматически исключаем возможность совершения ошибок, которые человек также может совершить из-за невнимательности или высокой загруженности. Бот вовремя поздравит клиента с праздником, проинформирует о статусе заказа либо расскажет о скидках
  • Для холодных звонков. Разговор во время таких звонков проходят по определённому сценарию. Человеку нужно повторять одно и то же несколько раз подряд – задача не слишком простая, но для робота вполне выполнимая.

Многие помнят робоголос в телефонной трубке. С развитием современных технологий эта сторона вопроса изменилась. Боты теперь способны разговаривать приятным человеческим голосом. Робот может определить, что требуется клиенту, а если конкретный случай не подпадает под стандартный, он переключит звонившего на специалиста. Кроме того, при использовании голосового бота возможна его настройка на контакт с определённой группой клиентов. Для этого можно задать различные сценарии разговора.

Реальная экономия

В случаях, когда сотрудники компании не могут обработать поступившее число обращений, для руководителя необходимо решить вопрос как можно оперативнее. Ведь из-за постоянного ожидания клиенты могут просто уйти к конкуренту, где процесс налажен быстрее. Для решения этой проблемы можно нанять еще сотрудников, однако тогда увеличатся затраты на бизнес. Помимо этого, каждого нового сотрудника нужно будет обучить. В данном случае все-таки стоит задуматься о внедрении в бизнес голосового бота.

На правах рекламы.

#Наука
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14