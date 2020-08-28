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На Урале десятки человек в масках вывозят имущество с госпредприятия

28 августа 2020, 13:17
Второй день неизвестные вывозят дорогостоящее оборудование, принадлежащее государству с территории ФГУП «Центрально-Уральское Геолого-Промышленное предприятие», сообщают «Вечернии ведомости».

Вчера на территорию вошли более 50 людей в масках и стали похищать имущество. На имя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова от конкурсного управляющего ФГУП было написано с просьбой о помощи. Однако полицейские никак не препятствовали хищению.

Сегодня сотрудниками ЧОП, которые охраняют предприятие были замечены еще около пяти человек, погружающие имущество в машины. Они позвонили в полицию, но полицейские дали уехать похитителям даже не проверив у них документы.

По словам полиции бездействуют они потому, что вывозится не госимущество, а свое имущество вывозит предприниматель, который ранее арендовал базу.

На данный момент руководство ЧОПа готовит заявление в полицию по факту кражи и порчи видеооборудования, которое было похищено 27 августа.

Ранее в Нижнем Тагиле произошла кража шуб из магазина. В общей сложности ущерб составил 23 миллиона рублей.

Кражу 107 шуб из салона Elena Furs в Нижнем Тагиле назвали хищением года
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#Свердловская область#Хищение#Первоуральск#Завод#Общество
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