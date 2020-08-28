«Россети»: уровень ликвидности не снизился на фоне пандемии

В сравнении с первой половиной 2019 года финансовая динамика предприятия снизилась на 3,6 – 9% в зависимости от показателя. Эксперты отмечают, что на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей спада в мировой экономике такое снижение показателей можно считать незначительным.