«Россети»: уровень ликвидности не снизился на фоне пандемии

Руководство «Россетей» озвучило некоторые цифры. Так, за полгода выручка компании превысила 482 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила почти 55 млрд руб. Показатель до вычета налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA), а также прочих расходов превысил 152 млрд рублей, пишет «Прайм».
В сравнении с первой половиной 2019 года финансовая динамика предприятия снизилась на 3,6 – 9% в зависимости от показателя. Эксперты отмечают, что на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей спада в мировой экономике такое снижение показателей можно считать незначительным.
Следует отметить и то, что снижение показателей было вызвано не только коронавирусным фактором. Свой вклад внесла и природа. Из-за аномально теплой зимы потребители значительно уменьшили расход электроэнергии, что, естественно, отразилось на показателях «Россетей».
По словам заместителя генерального директора компании по экономике и финансам Павла Гребцова, чтобы снизить негативное влияние карантинных ограничений, пришлось оперативно оптимизировать расходы предприятия. Кроме этого, пришлось скорректировать инвестиционный план, структуру долгов и усилить процесс сбора платы за оказанные компанией услуги.
«На фоне макроэкономической ситуации, спровоцированной пандемией COVID-19, группа компаний «Россети» своевременно реализовала ряд мер, позволивших не только сохранить необходимый уровень ликвидности, но и показать стабильные финансовые результаты», – подчеркнул Гребцов.
Сообщается, что на финансовую динамику группы компаний в период пандемии оказало влияние и уменьшение нерегулярных доходов. В числе прочих к ним относятся и штрафы, собираемые по исполнительным листам.
Еще одним фактором, изменившим данные показатели в первом полугодии текущего года, оказалось снижение операционных расходов более чем на 2 млрд рублей. Оно было вызвано тем, что некоторые дочерние структуры ПАО «Россети» прекратили поставки электроэнергии своим клиентам.