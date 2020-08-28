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Силовики наложили арест на многомиллионные счета скончавшегося экс-главы СвЖД

28 августа 2020, 15:12
Уральские силовики заблокировали счета экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который покончил с собой год назад во время расследования его дела, сообщает Ура.ру со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Ведомство обратилось с иском в суд к наследникам Миронова о взыскании 164 миллионов рублей. Считается, что арест позволит обеспечить сохранность средств.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и установил запрет на использование счета.

В ведомстве уточнили, что решение суд принял еще в декабре 2019 года. Теперь никто их родственников не имеет права выводить средства со счетов. Вдова Миронова пыталась опротестовать арест. Она смогла добиться рассмотрения дела в суде Москвы, а не в Екатеринбурге.

Напомним, Алексей Миронов был задержан в декабре 2018 года. Ему было предъявлено обвинение во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Несмотря на заявление о несостоятельности обвинений, бывший глава СвЖД был арестован на два месяца, а позднее ему изменили меру пресечения на домашний арест, который потом заменили на залог в пять миллионов рублей. Миронов не смог смириться с арестом и 17 июня 2019 года покончил с собой.

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#Прокуратура#Свердловская область#Свжд#Арест#Общество
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