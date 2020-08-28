Силовики наложили арест на многомиллионные счета скончавшегося экс-главы СвЖД

Напомним, Алексей Миронов был задержан в декабре 2018 года. Ему было предъявлено обвинение во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Несмотря на заявление о несостоятельности обвинений, бывший глава СвЖД был арестован на два месяца, а позднее ему изменили меру пресечения на домашний арест, который потом заменили на залог в пять миллионов рублей. Миронов не смог смириться с арестом и 17 июня 2019 года покончил с собой.