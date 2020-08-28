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Свердловские власти оставили иностранных студентов на дистанционном обучении

28 августа 2020, 11:31
После заседания штаба с ректорами университетов иностранным студентам предложили продолжить дистанционное обучение до января 2021 года, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Студенты, которые остались в Екатеринбурге на время пандемии смогут посещать институты, а вот тех, кто захочет вернуться из-за границы, обяжут на две недели карантина в обсерваторах за свой счет.

По словам вице-губернатора Павла Крекова, многие студенты прибывают в Екатеринбург именно из тех стран, где сейчас пик коронавирусной инфекции и им стоит учиться по уже отработанной схеме дистанционного обучения.

Напомним, что ранее Креков заявил о возможности введения второй смены в школах области из-за коронавируса.

Креков заявил о возможности введения в школах второй смены из-за коронавируса
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