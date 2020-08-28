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В Екатеринбурге не смогли спасти аэропорт Уктус от сноса ради «золотого» автовокзала

28 августа 2020, 11:51
Вместо здания аэровокзала Уктус, который активисты требовали признать памятником архитектуры, появится автовокзал «Золотой», сообщает Е1.

Суд Октябрьского района принял решение в пользу регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Четыре из пяти экспертов не нашли в аэровокзале ничего примечательного, здание отказались признавать памятником архитектуры.

Борьбу за здание, которое активисты считают, памятником архитектуры, начали еще летом прошлого года.

Они отмечают, что что аэропорт Уктус имел государственное значение в развитии гражданской авиации.

Иск в суд был направлен против решения об отказе признать здание памятником архитектуры. По их словам, при отправке документов было нарушено законодательство. Однако представители Управления заявляют, что нарушений не было, отказ был опубликован в СМИ и на сайте.

Напомним, что ранее блогер Илья Варламов раскритиковал проект «Золотого» автовокзала, который начали строить в Екатеринбурге.

Блогер Илья Варламов раскритиковал проект «Золотого» автовокзала в Екатеринбурге
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#Суд#Автовокзал#Уктус#Архитектура#Новости УрФО#Общество
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