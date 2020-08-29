Синоптики назвали причину наступившей на Урале жары

В начале августа на Урале установилась прохладная погода, и шли дожди. В эти выходные в регионе ожидается жара в 30 градусов. По словам Макаровой, заморозки были из-за изотоков сухого воздуха с севера: в сухом воздухе температура меняется очень быстро. Теперь теплый воздух приносит из Казахстана и Центральной Азии.