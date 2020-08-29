Три знака зодиака 30 августа ожидают приятные сюрпризы

У вас хорошо получается работать с информацией, а также сложными делами. Интуиция вас не подводит. Однако ладить с людьми сложнее, чем обычно. Возможен конфликт, так как сглаживать острые углы получается не всегда. Если не удалось избежать ссоры, постарайтесь как можно быстрее помириться. На работе вам будет сложно сосредоточиться, так как все будет отвлекать. Однако вам удастся выполнить большинство из запланированных дел. Главное, не принимайте на себя чужие обязательства.