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Евгений Куйвашев поздравил жителей Урала с Днем пенсионера

30 августа 2020, 12:38
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем обращении поздравил с Днем пенсионера жителе Урала, сообщает Департамент информационной политики.

В своей речи он поблагодарил старшие поколения, которые своим трудом помогали строить инфраструктуру региона. Он отметил, что данный праздник уникален и существует только в Уральском федеральном округе.

В этом году были выявлены разные проблемы, но мы уже предприняли все необходимые меры для их решения. Всех коснулся режим самоизоляции. В такое трудное время пожилым людям помогали добровольцы и сотрудники социальных служб, говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор отмечает, что старшее поколение внесло неоценимый вклад в развитие региона.

В этот день хотел бы пожелать нашим пенсионерам не унывать, быть счастливыми и здоровыми. Надеюсь, что вы достаточно окружены заботой родных и близких, подытожил губернатор.

Летом властями был анонсирован рост пенсий до 2024 года. Минтруда обещает индексировать пенсионные выплаты с превышением уровня инфляции.

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