Министерство просвещения: «Учителям можно не прививаться от COVID-19»

Никого принуждать не будут. Каждый учитель будет сам для себя решать, ставить вакцину или нет, рассказал Евгений Семченко.
Семченко отметил, что несмотря не введенный в связи с пандемией режим плавающего расписания, руководители образовательных учреждений не должны ставить в расписание уроки раньше 8.00 утра.
Ранее Управление Роспотребнадзора Свердловской области запретило проводить в школах родительские собрания. Глава Управления Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что занятия в учебных заведениях будут проходить в обычном режиме, но родителей в школу пускать не будут.