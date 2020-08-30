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Минздрав России планирует ввести электронные свидетельства о рождении

30 августа 2020, 13:23
Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало новый проект приказа «Об утверждении медицинских критериев рождения, формы документа о рождении и порядка его выдачи», в котором будет прописан порядок получения цифрового свидетельства о рождении, пишет E1.

На текущий момент свидетельство о рождении ребенка выдается только на бумаге.

Теперь можно будет осуществлять передачу данных о рождении через современные средства коммуникации между разными учреждениями, больницами, ЗАГС и тому подобными, без непосредственного присутствия обратившегося, пишет в Telegram заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Для получения нового цифрового свидетельства о рождении будет необходимо, чтобы мать ребенка дала своё согласие.

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#Рождение#Проект#Минздрав#Здоровье
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