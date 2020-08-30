Минздрав России планирует ввести электронные свидетельства о рождении

На текущий момент свидетельство о рождении ребенка выдается только на бумаге.
Теперь можно будет осуществлять передачу данных о рождении через современные средства коммуникации между разными учреждениями, больницами, ЗАГС и тому подобными, без непосредственного присутствия обратившегося, пишет в Telegram заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Для получения нового цифрового свидетельства о рождении будет необходимо, чтобы мать ребенка дала своё согласие.
Представители министерства здравоохранения ответили ученику одной из школ Екатеринбурга как будет проводится тестирование на коронавирус у учащихся.