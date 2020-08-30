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В Нижнем Тагиле проводится викторина по достопримечательностям Ленинского района

30 августа 2020, 14:03
Администрация Ленинского района Нижнего Тагила проводит онлайн-викторину, в которой предлагается проверить свои знания достопримечательностей, сообщается в группе администрации Ленинского района во «Вконтакте».

Викторина «Узнай район» проводится муниципалитетом с 25 августа по 14 сентября в онлайн-режиме. Викторина проверяет знания по истории и достопримечательностям Ленинского района Нижнего Тагила.

На сайте викторины попросят ввести фамилию и возраст.

Фото: сайт конструктора тест onlinetestpad.com

Затем гражданам предложат пройти опрос на время.

Фото: сайт конструктора тест onlinetestpad.com

Победитель получит диплом после прохождения викторины, а также подарок на память.

28 августа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил лучших учителей дипломами. Награждение проходило в городском Дворце детского и юношеского творчества.

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