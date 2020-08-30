В Нижнем Тагиле проводится викторина по достопримечательностям Ленинского района

Викторина «Узнай район» проводится муниципалитетом с 25 августа по 14 сентября в онлайн-режиме. Викторина проверяет знания по истории и достопримечательностям Ленинского района Нижнего Тагила.
На сайте викторины попросят ввести фамилию и возраст.
Затем гражданам предложат пройти опрос на время.
Победитель получит диплом после прохождения викторины, а также подарок на память.
28 августа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил лучших учителей дипломами. Награждение проходило в городском Дворце детского и юношеского творчества.