В Нижнем Тагиле проводится викторина по достопримечательностям Ленинского района

Администрация Ленинского района Нижнего Тагила проводит онлайн-викторину, в которой предлагается проверить свои знания достопримечательностей, сообщается в группе администрации Ленинского района во «Вконтакте».