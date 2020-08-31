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Хлебокомбинат «СМАК» попросил помощи у свердловских властей после пожара

31 августа 2020, 18:19
Гендиректор хлебокомбината «СМАК» в Екатеринбурге Владилен Фуфаров обратился к властям Свердловской области за помощью с запуском нового завода у аэропорта «Кольцово», пишет Znak.

Директор попросил помощи в вопросах ускоренного подключения ключевых коммуникаций к новому заводу. В частности, проведения к новому зданию электричества и газа. Строительство завода планировалось завершить в 2021 году.

В связи с пожаром нам придется ускорить введение в эксплуатацию нового производственного завода. С подрядчиками уже согласован вопрос об изменении сроков проведения работ, сообщает пресс-служба АО «СМАК».

Напомним, что «СМАК» в центре столицы Урала загорелся утром 31 августа. Пожар был потушен за два часа. В ликвидации огня принимало участие 14 пожарных машин и 46 сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

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Кроме того, руководство АО «СМАК» сообщило, что в ближайшее время частично восстановят производство продукции на заводе, несмотря на обширную площадь, которая пострадала от пожара. Выявлена и причина такого быстрого распространения огня. Оказалось, что здание имеет полые деревянные перекрытия, из-за которым ничего не препятствовало дальнейшему бесконтрольному процессу горения.

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