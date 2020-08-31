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На Среднем Урале зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19

31 августа 2020, 13:01
В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности число заболевших в Свердловской области с начала пандемии составляет 25 315 человек.

Выписано 85 человек, общее число выздоровевших достигло 19 969 граждан.

На Урале зарегистрировано два новых случая смерти, всего 450.

В России за сутки выявлено 4993 случая заражения в 83 регионах. Общее число выявленных больных 995 319 человек в 85 регионах страны.

За сутки выписано 2405 человек. Всего выздоровевших насчитывается 809 387 человек.

Подтверждено 83 летальных случая от коронавируса, общее число 17 176 человек.

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#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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