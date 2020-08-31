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На Урале объем пассажирских перевозок из-за COVID-19 сократился почти в три раза

31 августа 2020, 11:43
Из-за пандемии коронавируса пассажирские перевозки в Свердловской области сократились почти на треть, сообщает Свердловскстат.

По данным ведомства за семь месяцев 2020 года пассажирский автотранспорт перевез около 89 миллионов пассажиров, что составляет лишь 68,5% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем, грузовые перевозки автотранспортом сильно выросли. За текущий год в Свердловской области было перевезено было 19 миллионов тонн грузов. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот составил около трёх с половиной миллиардов тонна-километров, что на 25,5% больше, чем за семь месяцев 2019 года.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в связи с ограничениями было отменено большинство междугородних рейсов. На данный момент сообщение уже восстановлено в полном объеме.

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#Транспорт#Статистика#Свердловская область#Перевозки#Экономика
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