На Урале объем пассажирских перевозок из-за COVID-19 сократился почти в три раза

По данным ведомства за семь месяцев 2020 года пассажирский автотранспорт перевез около 89 миллионов пассажиров, что составляет лишь 68,5% по сравнению с прошлым годом.
Вместе с тем, грузовые перевозки автотранспортом сильно выросли. За текущий год в Свердловской области было перевезено было 19 миллионов тонн грузов. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот составил около трёх с половиной миллиардов тонна-километров, что на 25,5% больше, чем за семь месяцев 2019 года.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в связи с ограничениями было отменено большинство междугородних рейсов. На данный момент сообщение уже восстановлено в полном объеме.